- İsrail'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2 kişi öldü- Futbol maçlarında seyirci sınırlaması kaldırılıyor - Son Dakika

- İsrail'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2 kişi öldü

Futbol maçlarında seyirci sınırlaması kaldırılıyor

TEL AVİV - İsrail'de korona virüs nedeniyle günlük can kaybı sayısında düşüş devam ederken, son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede normalleşme süreci kapsamında 6 Mayıs'ta futbol maçlarında seyirci sınırlaması kaldırılacak.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyalarına rağmen vaka ve ölü sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Ancak halkın büyük bir bölümünün aşılandığı İsrail'de Haziran 2020'den bu yana ilk kez geçtiğimiz Perşembe günü korona virüs kaynaklı bir can kaybı yaşanmadı. Salgının kontrol altına alındığı ülkede son 24 saat içerisinde 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni can kayıplarıyla ülkede korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 6 bin 352'ye yükseldi. Son 24 saatte 50 vakanın kaydedildiği ülkede toplam korona vaka sayısı ise 838 bin 84 olarak açıklandı.

Yaklaşık 9 milyon nüfusu bulunan İsrail'de 5 milyon kişi aşılandı. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ülke nüfusunun yüzde 53'ünden fazlasının 2'inci doz aşının yapıldığı belirtildi. Ülkede normalleşmeye dönüş sürecinde yeni adımlar atılmaya başlandı.

Futbol maçlarında seyirci sınırlamasını kaldırılıyor

İsrail Spor Bakanlığı, İsrail'de korona virüs nedeniyle uygulanan futbol stadyumlardaki seyirci sayısı sınırlamasının 6 Mayıs'tan itibaren tamamen kaldırılacağını duyurdu. İsrail'de yaklaşık bir yıl boyunca maçlar seyircisiz düzenlenirken, Mart ayında İsrail hükümeti az sayıda seyircinin maçlara katılmasına onay vermişti.