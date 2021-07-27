İsrail'de son 4 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 112 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini, bunun da son 4 ayın en yüksek vaka sayısı olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki aktif vaka sayısının 13 bin 147'ye yükseldiği, vakalardan 138'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana toplam vaka sayısı 863 bin 680'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 461'e yükseldi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bakanlığın açıkladığı vaka sayısının mart ayından bu yana son 24 saat içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Nüfusu 9 milyonu aşan İsrail, antivirüs aşısı alan çok sayıda insana rağmen ay başından bu yana enfeksiyon sayısında gözle görülür bir artışa tanık oluyor.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle İsrail makamları, kapalı alanlarda dahi kaldırdığı maske zorunluluğunu yeniden getirmiş ve 1 Ağustos'tan itibaren Türkiye dahil bazı ülkeleri kırmızı kategoriye alarak, vatandaşlarının bu ülkelere gitmesini yasaklamıştı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 13 bini aşmış durumda.