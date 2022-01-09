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İsrail'de son dalgada nüfusun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir - Son Dakika

İsrail'de son dalgada nüfusun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir

09.01.2022 23:33
İsrail'de son dalgada nüfusun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Kovid-19'un Omicron varyantının yayıldığı son dalgada, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına karşılık gelen 2-4 milyon arasında kişinin Kovid-19'a yakalanabileceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Kovid-19'un Omicron varyantının yayıldığı son dalgada, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına karşılık gelen 2-4 milyon arasında kişinin Kovid-19'a yakalanabileceğini bildirdi.

Bennett, haftalık kabine toplantısının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, hükümete sunulan bilgiye göre salgının son dalgasında 2-4 milyon arasında İsraillinin Kovid-19'a yakalanacağını duyurdu.

Ekonomiyi mümkün olduğunca işler kılmak, yaşlı, hasta ve ciddi hastalık riski taşıyanları korumak ve bu nüfusun hastaneye kaldırılmasını engellemek hedefini koruduklarını belirten Bennett, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaçlardan stokladıklarını aktardı.

Bennett, huzurevlerini korumaya en yüksek öncelik verdiklerini buralara 1,5 milyon hızlı antijen test kiti aktardıklarını belirtti.

Hastanelerin yüksek hasta sayıları için hazırlandığını ifade eden Bennett, aşıların Kovid-19'a karşı dördüncü dozunun yaşlı ve sağlık çalışanları için sunulduğunu ve çeyrek milyon kişiye uygulandığını kaydetti.

Bennett, yüksek seyreden vaka sayıları nedeniyle laboratuvarlarda yoğunluk yaşandığını, PCR sonuçlarının çıkmasının gecikebileceğini, bu arada pozitif kişilerin diğerlerine virüs bulaştırabileceği endişesiyle hızlı test kitlerinin kullanımına izin verdiklerini anlattı.

Okullardaki tüm öğretmen ve öğrencilere ücretsiz üç test kiti dağıtımına başlandığına işaret eden Bennett, test merkezlerindeki sıralar ve yüksek maliyetli test ücretlerinin farkında olduklarını, sağlık şirketleriyle tedarikin arttırılması için görüştüklerini bu sayede fiyatların düşeceğini hesapladıklarını paylaştı.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, uzmanlar grubu toplanacak ve dördüncü doz Kovid-19 aşısının daha fazla gruba uygulanması görüşülecek.

İsrail'de ağır hasta sayısının bir günde yüzde 22 artışla yüzde 205'e çıktığı, 22 Aralık'ta 76 olarak kaydedilen rakamın 18 günde üç katına çıktığı belirtildi.

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Naftali Bennett, Omicron, İsrail, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de son dalgada nüfusun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir - Son Dakika


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