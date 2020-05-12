İsrail'de yüzlerce kişi bir araya gelerek, sosyal mesafe kurallını uymadan ayin düzenledi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini artırırken, İsrail'de yüzlerce kişi salgın tedbirlerini hiçe sayarak, ayin düzenledi. İsrail'de işgal altındaki Kudüs'te bulunan Maa Shaarim Mahallesinde Lag BaOmer Bayramı nedeni ile yüzlerce İsrailli bir araya gelerek, ayin düzenledi. İsraillilerin ayin sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İsrail'de toplam korona virüs vaka sayısı 16 bin 506'ya, hayatını kaybedenler ise 258'e ulaştı.

(İHA)