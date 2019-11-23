İsrail'de Suriye'ye füze saldırılı misilleme: 2 sivil öldü

İsrail, ülkeye yapılan roket atışlarına misillime olarak Suriye'ye saldırı düzenlediğini ve İran'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Suriye ise saldırıda 2 sivilin öldüğünü ve İsrail uçaklarından fırlatılan çok sayıda füzenin savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İsrail ordusu, Suriye'den fırlatılan dört roketin perşembe günü hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek imha edildiğini savundu. Ordu, saldırı sonrası Suriye'de yer alan askeri hedeflere yönelik operasyon başlatıldığını kaydetti.