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İsrail'de Suriye'ye füze saldırılı misilleme: 2 sivil öldü
6 saat önce
İsrail, ülkeye yapılan roket atışlarına misillime olarak Suriye'ye saldırı düzenlediğini ve İran'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Suriye ise saldırıda 2 sivilin öldüğünü ve İsrail uçaklarından fırlatılan çok sayıda füzenin savunma sistemi tarafından vurulduğunu açıkladı.
İsrail, ülkeye yapılan roket atışlarına misillime olarak Suriye'ye saldırı düzenlediğini ve İran'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Suriye ise saldırıda 2 sivilin öldüğünü ve İsrail uçaklarından fırlatılan çok sayıda füzenin savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Suriye'den fırlatılan dört roketin perşembe günü hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek imha edildiğini savundu. Ordu, saldırı sonrası Suriye'de yer alan askeri hedeflere yönelik operasyon başlatıldığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:19
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