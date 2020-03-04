İsrail'de taraftara karantina uyarısı - Son Dakika
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İsrail'de taraftara karantina uyarısı

6 saat önce

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de geçtiğimiz hafta maç izleyen taraftarlara karantina uyarısı yapıldı.

İsrail'de taraftara karantina uyarısı, System.String[]

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de geçtiğimiz hafta maç izleyen taraftarlara karantina uyarısı yapıldı.


İsrail'in başkenti Tel Aviv'de geçtiğimiz hafta oynanan Makkabi Tel Aviv ile Hapoel Tel Aviv maçını izleyen bir gençte korona virüsünün tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan gençte korona virüsünün tespit edilmesinin ardından maçı izleyen taraftarlara seslenerek kendilerini seslenerek taraftara kendilerini karantinaya alması uyarısı yapıldığı aktarıldı.


korona virüsünün gence, alışveriş yaptığı oyuncak dükkanında İtalya'yı ziyaret eden ve korona testi pozitif çıkan bir görevliden bulaştığına inanılıyor. - TEL AVİV

Hapoel Tel Aviv, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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