İsrail'de tartışmalı "ağaçlandırmaları" protesto eden Filistinli bedevilerden 87'si tutuklandı - Son Dakika

İsrail'in Necef (Negev) Çölü'nde Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetlerini tehdit eden "ağaçlandırma" kampanyasına karşı devam eden protestolarda en az 87 kişi tutuklandı.

Yahudi Ulusal Fonu tarafından yerel halkın mülk hakkını yok sayarak yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerine karşı üç gündür süren gösterilerde tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinli bedevilerin yargı süreci Beerşeba (Bi'rus-Seba) Mahkemesinde devam ediyor.

Ağaçlandırma faaliyetini "mülkiyetlerine el koyma planının bir parçası" olarak gören Filistinli bedevi tutuklulardan 39'unun duruşması bugün görüldü.

Tutukluların duruşmalarını takip eden İsrail Güney Bölgesi Arap Avukatlar Birliğinden Nasır el-Atavine, yargı sürecine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Şimdiye kadar 28'i çocuk 87 kişinin tutuklandığını aktaran Avatine, bunlardan çok azının serbest bırakıldığını kaydetti.

Avatine, bugünkü duruşmada suç işlediklerine dair hiçbir kanıt bulunmayan 4 kişinin serbest bırakıldığını aktardı.

" Yargı, sağcı hükümetin elinde araçsallaşmış durumda"

Söz konusu tutuklamaların topraklarını savunan sivillerin protesto hakkına karşı yapıldığını vurgulayan ve İsrail yönetiminin bölge halkına karşı "yıldırma siyasi uyguladığına" işaret eden Filistinli avukat, şöyle devam etti:

"İsrail yönetimi, yürüttüğü kazı çalışmaları ve evleri yıkması üzerine bölge halkının başlattığı protestolara karşı, korkutma ve yıldırma amacıyla onlarca genç kadın ve erkeği tutuklamaya başladı. Gösteri hakkını engelledi.

(Tutuklulardan) Bazıları serbest bırakıldı. Aralarında reşit olmayanların da bulunduğu çoğunluk ise hala tutuklu durumda."

Avatine, "demokrasi ülkesi iddiasında olan İsrail'in ifade ve gösteri özgürlüğünü engellediğini" ifade ederek, dava sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Hukuki yollar dahilinde elimizden geleni yaptık. Ancak ne yazık ki son dönemde bazı yargı mensupları sağcı hükümetin elinde araçsallaşmış durumda. Tutuklulukların uzatılması İsrail kanunlarına aykırı biçimde hukuki ve anayasal olmayan standartlara göre belirlenirken, tutuklamalar keyfi ve baskı aracı olarak yapılıyor."

Tartışmalı ağaçlandırma kampanyası

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Bölgenin yerel halkı Filistinli bedeviler, kendilerine ait arazilerde siyonist Yahudi Ulusal Fonu tarafından yürütülen ağaçlandırma faaliyetinin, topraklarına el konulması maksadıyla yapıldığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Necef Çölü'nde, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.