Üye Girişi
İsrail'de tartışmalı "ağaçlandırmaları" protesto eden Filistinli bedevilerden 87'si tutuklandı - Son Dakika

İsrail'de tartışmalı "ağaçlandırmaları" protesto eden Filistinli bedevilerden 87'si tutuklandı

14.01.2022 01:04

İsrail'in Necef (Negev) Çölü'nde Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetlerini tehdit eden "ağaçlandırma" kampanyasına karşı devam eden protestolarda en az 87 kişi tutuklandı.

İsrail'in Necef (Negev) Çölü'nde Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetlerini tehdit eden "ağaçlandırma" kampanyasına karşı devam eden protestolarda en az 87 kişi tutuklandı.

Yahudi Ulusal Fonu tarafından yerel halkın mülk hakkını yok sayarak yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerine karşı üç gündür süren gösterilerde tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinli bedevilerin yargı süreci Beerşeba (Bi'rus-Seba) Mahkemesinde devam ediyor.

Ağaçlandırma faaliyetini "mülkiyetlerine el koyma planının bir parçası" olarak gören Filistinli bedevi tutuklulardan 39'unun duruşması bugün görüldü.

Tutukluların duruşmalarını takip eden İsrail Güney Bölgesi Arap Avukatlar Birliğinden Nasır el-Atavine, yargı sürecine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Şimdiye kadar 28'i çocuk 87 kişinin tutuklandığını aktaran Avatine, bunlardan çok azının serbest bırakıldığını kaydetti.

Avatine, bugünkü duruşmada suç işlediklerine dair hiçbir kanıt bulunmayan 4 kişinin serbest bırakıldığını aktardı.

" Yargı, sağcı hükümetin elinde araçsallaşmış durumda"

Söz konusu tutuklamaların topraklarını savunan sivillerin protesto hakkına karşı yapıldığını vurgulayan ve İsrail yönetiminin bölge halkına karşı "yıldırma siyasi uyguladığına" işaret eden Filistinli avukat, şöyle devam etti:

"İsrail yönetimi, yürüttüğü kazı çalışmaları ve evleri yıkması üzerine bölge halkının başlattığı protestolara karşı, korkutma ve yıldırma amacıyla onlarca genç kadın ve erkeği tutuklamaya başladı. Gösteri hakkını engelledi.

(Tutuklulardan) Bazıları serbest bırakıldı. Aralarında reşit olmayanların da bulunduğu çoğunluk ise hala tutuklu durumda."

Avatine, "demokrasi ülkesi iddiasında olan İsrail'in ifade ve gösteri özgürlüğünü engellediğini" ifade ederek, dava sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Hukuki yollar dahilinde elimizden geleni yaptık. Ancak ne yazık ki son dönemde bazı yargı mensupları sağcı hükümetin elinde araçsallaşmış durumda. Tutuklulukların uzatılması İsrail kanunlarına aykırı biçimde hukuki ve anayasal olmayan standartlara göre belirlenirken, tutuklamalar keyfi ve baskı aracı olarak yapılıyor."

Tartışmalı ağaçlandırma kampanyası

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Bölgenin yerel halkı Filistinli bedeviler, kendilerine ait arazilerde siyonist Yahudi Ulusal Fonu tarafından yürütülen ağaçlandırma faaliyetinin, topraklarına el konulması maksadıyla yapıldığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Necef Çölü'nde, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.

İsrail'de tartışmalı ağaçlandırmaları protesto eden Filistinli bedevilerden 87'si tutuklandı
İsrail'de tartışmalı ağaçlandırmaları protesto eden Filistinli bedevilerden 87'si tutuklandı
İsrail'de tartışmalı ağaçlandırmaları protesto eden Filistinli bedevilerden 87'si tutuklandı

YORUMLAR
500

Protesto, İsrail, Yargı, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de tartışmalı 'ağaçlandırmaları' protesto eden Filistinli bedevilerden 87'si tutuklandı - Son Dakika


Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek         
23:29
Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi         
19:22
Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi         
17:50
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47

Son Dakika Haberleri
00:52 Barış Murat Yağcı ilk oyunda acılar içinde kaldı
00:16 Bülent Ersoy'un tepki çeken şemsiyeli görüntüsünden sonra Anıtkabir komutanının görevinden alındığı iddia edildi
00:06 "AK Parti seçmen desteğini kaybetti" yorumlarına Kurtulmuş'tan yanıt geldi
23:48 Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım
23:36 Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde farklı noktalarda 3 bombalı saldırı
23:28 Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
23:14 Fatih Terim'in paylaşımında dikkat çeken sözleşme detayı!
22:47 Son Dakika: 4 ilde kar yağışı nedeniyle okullara ara verildi
22:36 Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajında taşıdı
22:08 Kılıçdaroğlu dakikalar içerisinde iki gaf birden yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 01:13:23. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de tartışmalı "ağaçlandırmaları" protesto eden Filistinli bedevilerden 87'si tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement