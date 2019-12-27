İsrail'de ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi - Son Dakika
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İsrail'de ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi

6 saat önce

İsrail'i vuran şiddetli fırtına nedeniyle bir ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi.

İsrail'de ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi, System.String[]

İsrail'i vuran şiddetli fırtına nedeniyle bir ticari kargo gemisi kıyıya sürüklendi.


İsrail'in güneyindeki Aşdot Limanı'nda demirli bulunan bir ticari kargo gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Yerel kaynaklara göre, limanda demirli bulunan ticari kargo gemisi denizden 4 kilometre içeri, Oranim sahiline sürüklendi. 90 metre uzunluğundaki Zelik Star adlı geminin Yunanistan'dan İsrail'e çimento ve diğer malları taşıyan Panama bayraklı geminin Türkiye'deki "FodenShipping and Trading" firmasına ait olduğu öğrenildi. Yetkililer, 12 mürettebatın bulunduğu gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını bildirdi. - TEL AVİV

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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