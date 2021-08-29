İsrail'de tutuklu Filistinli kadınların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

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Kadın göstericilerin slogan atması
Filistinli sanatçı Ran Ebi Şara'nın, Anhar el-Dik'in durumuna dikkat çekmek için üzerine bebek eşyaları yer alan tel örgüler taşıması
Ramon Hapishanesinden detaylar
Filistinli sanatçı Ran Ebi Şara ile röportaj İsrail'in Hayfa kenti yakınındaki Ramon Hapishanesi önünde toplanan bir grup, aralarında hamileliğinin son ayında olan Anhar el-Dik'in de bulunduğu tutuklu Filistinli kadınların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.
Kaynak: AA
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