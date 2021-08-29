İsrail'de tutuklu Filistinli kadınların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

Görüntü Dökümü:

Kadın göstericilerin slogan atması

Filistinli sanatçı Ran Ebi Şara'nın, Anhar el-Dik'in durumuna dikkat çekmek için üzerine bebek eşyaları yer alan tel örgüler taşıması

Ramon Hapishanesinden detaylar

Filistinli sanatçı Ran Ebi Şara ile röportaj İsrail'in Hayfa kenti yakınındaki Ramon Hapishanesi önünde toplanan bir grup, aralarında hamileliğinin son ayında olan Anhar el-Dik'in de bulunduğu tutuklu Filistinli kadınların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.