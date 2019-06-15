Son Dakika Haberleri: İsrail'de tutuklu uluslararası yardım kuruluşu yetkilisine destek
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İsrail'de tutuklu uluslararası yardım kuruluşu yetkilisine destek

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'de düzenlenen WVI Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'ye destek gösterisi Dövizler ve Muhammed el-Halebi'nin fotoğraflarını taşıyan göstericiler Göstericilerin sloganlar atması Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu Sözcüsü Neşet el-Vahidi'nin basın açıklaması...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'de düzenlenen WVI Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'ye destek gösterisi
Dövizler ve Muhammed el-Halebi'nin fotoğraflarını taşıyan göstericiler
Göstericilerin sloganlar atması
Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu Sözcüsü Neşet el-Vahidi'nin basın açıklaması Gazze'de onlarca Filistinli, 3 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'ye destek gösterisi düzenledi.
İngiltere merkezli WVI'ın yardımlarından faydalananlar ile çocukların katıldığı gösteride, Halebi'nin fotoğrafları taşındı ve serbest bırakılması yönünde sloganlar atıldı.
Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu Sözcüsü Neşet el-Vahidi, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in asılsız gerekçeler ve bahanelerle Halebi'nin tutukluluk halini devam ettirmesini kınamak için eylem düzenlediklerini belirtti.
Halebi'nin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda tutuklanmasından bu yana geçen 3 sene zarfında 119 defa mahkemeye çıktığını kaydeden Vahidi, uluslararası kuruluşlara ve WVI'ya, Halebi'nin serbest bırakılması için çalışma çağrısı yaptı.
İsrail'de tutuklu uluslararası yardım kuruluşu yetkilisine destek
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Gazze, İsrail, Güncel
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