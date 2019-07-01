Son Dakika Haberleri: - İsrail'de uçak acil iniş yaptı
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- İsrail'de uçak acil iniş yaptı

1 saat önce

- İsrail'de uçak acil iniş yaptıTEL AVİV - Almanya'nın Köln kentinden havalanan, 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, iniş takımlarından birinde hasar meydana gelmesi nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına acil iniş yaptı.

- İsrail'de uçak acil iniş yaptı
TEL AVİV - Almanya'nın Köln kentinden havalanan, 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, iniş takımlarından birinde hasar meydana gelmesi nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına acil iniş yaptı.
Almanya'nın Köln kentinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağının arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu, bu nedenle acil inişe geçtiği belirtildi. Electra Airways firmasına ait uçağın İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına yoğun güvenlik önlemleri altında sorunsuz bir şekilde inmeyi başardığı öğrenildi.
İnişin riskli olması nedeniyle 100'e yakın ambulansın Ben Gurion'da hazır bulunduğu belirtildi.
- İsrail'de uçak acil iniş yaptı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:10 Kaynak: İHA
Almanya, İsrail, Güncel
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