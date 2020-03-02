İsrail'de üçüncü seçim: Başbakan Netenyahu önde götürüyor - Son Dakika
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İsrail'de üçüncü seçim: Başbakan Netenyahu önde götürüyor

11 dakika önce

İsrail'de bu yıl üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.

İsrail'de üçüncü seçim: Başbakan Netenyahu önde götürüyor, System.String[]

İsrail'de bu yıl üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.


Ayrıntılar geliyor..

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Milletvekili, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:25 
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