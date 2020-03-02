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İsrail'de üçüncü seçim: Başbakan Netenyahu önde götürüyor
11 dakika önce
İsrail'de bu yıl üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
İsrail'de bu yıl üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:25
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