İsrail'de virüs nedeniyle 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilanı - Son Dakika
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İsrail'de virüs nedeniyle 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilanı

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, korona virüs nedeniyle bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

İsrail'de virüs nedeniyle 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilanı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, korona virüs nedeniyle bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.


İsrail'de Korona virüs vaka sayısının armasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, ülkesinde korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Halka seslenen Netanyahu, "evinizde kalın" çağrısında bulunarak, hükümetin virüs nedeniyle acil durum ilanını onaylayacağını açıkladı. Vatandaşların sadece market ve eczane için dışarı çıkabileceği belirtildi.


Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi. - TEL AVİV

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:55 Kaynak: İHA

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