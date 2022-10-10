İsrail'de Yahudiler üç büyük bayramlarından "Sukot Bayramını" kutluyor

İsrail'de Yahudiler üç büyük bayramlarının sonuncusu olan Sukot Bayramı'nı kutlarken, güvenlik güçleri önlemleri artırdı ve Filistin topraklarından giriş çıkışları kapattı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bayram günlerinde birçok mağaza ve kurumun kapalı olduğu, bazılarının ise yarı zamanlı çalıştığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bayramın ilk ve son günlerinde Filistin topraklarının kapatılacağı duyuruldu.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve İsrail kentlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yahudiler, üç büyük bayramlarının (Pesah, Şavuot, Sukot) sonuncusu Sukot (Çardaklar) Bayramı'nı yaptıkları çardaklar ve bu bayrama özgü bitkilerle kutluyor.

İsrail'de ilk ve son günü resmi tatil olan ve bu yıl 10-16 Ekim arasında 7 gün sürecek olan Sukot Bayramı, Hazreti Musa ile beraber Mısır'dan çıkan İsrailoğulları'nın çölde bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına, Sukot (çardaklar, çadırlar) adıyla anılıyor.

Yahudi inancına göre, Sukot bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, 'çardaklar' anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.