İsrail'de yapılan araştırmalar, Pfizer aşısının viral yükü azalttığını gösterdi - Son Dakika
BBC

İsrail'de yapılan araştırmalar, Pfizer aşısının viral yükü azalttığını gösterdi

10.02.2021 05:47
İsrail'de yapılan araştırmalar, Pfizer aşısının viral yükü azalttığını gösterdi, System.String[]

Aşılanma kampanyasına hızlı bir şekilde devam eden İsrail'de yapılan ilk araştırmalar Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün viral yükünü azalttığını ortaya koydu.

Aşılanma kampanyasına hızlı bir şekilde devam eden İsrail'de yapılan ilk araştırmalar Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün viral yükünü azalttığını ortaya koydu.

Bu da aşının koronavirüsün yayılmasının yavaşlamasında etkili olabileceği anlamına geliyor.

İsrail'de büyük bir koronavirüs test laboratuvarı şirketi olan MyHeritage, ocak ayının son iki haftasında 60 yaş üzerindeki kişilerde viral yükün önemli bir şekilde azaldığını ortaya koydu.

Guardian'ın haberine göre araştırmada aşı sayesinde koronavirüs pozitif olan kişilerde viral yük 1,6'den 20'e kadar değişen oranda daha düşük çıktı.

Araştırma 1 Aralık ve 30 Ocak arasında 60 yaşın üzerinde olanlar ile 40-60 yaş arasında koronavirüs testi pozitif olan kişiler üzerinde yürütüldü.

Araştırmacılar, bulgularının daha başlangıç aşamasında olduğu ve araştırmanın henüz bilimsel bir dergide yayımlanmadığı uyarısında bulundu.

Aşıların viral yükü azaltmakta etkili olması mutasyonların engellenmesi, koronavirüsün bulaşıcılığının azalması ve sürü bağışıklığına ulaşılmasında önemli.

Bloomberg verilerine göre İsrail'de nüfusun yüzde 24'ünün aşılanması tamamlandı, yüzde 39'u ise ilk doz aşılarını aldı.

'Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozu üçte iki oranında koruma sağlıyor'

Diğer yandan Bloomberg'in haberine göre de İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozu üçte iki oranında koruma sağlıyor.

İngiltere hükümetinin yürüttüğü aşılama programının ilk bulgularına göre ilk doz gençlerde yüzde 65; 80 yaş üzeri kişilerde ise yüzde 64 oranında hastalığa karşı koruma sağlıyor.

İlk Sun gazetesinde yayımlanan bulgulara göre aşının iki dozu ise yaşa göre yüzde 79 ve yüzde 84 arasında bir koruma sağlayabiliyor.

İngiltere'de şimdiye kadar nüfusun yüzde 12'si aşılandı.

İsrail'de yapılan araştırmalar, Pfizer aşısının viral yükü azalttığını gösterdi

England, İsrail, Pfizer, Ocak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İsrail'de yapılan araştırmalar, Pfizer aşısının viral yükü azalttığını gösterdi - Son Dakika

BBC

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