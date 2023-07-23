İsrail'de Yargı Düzenlemesine Karşı Protestolar Devam Ediyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonu, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın Meclis'e getirmeye hazırlanırken, ülke genelinde protestolar devam ediyor.

Hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan gruplar, sabah saatlerinden itibaren Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi yakınlarında yer alan Sacher Parkı'nda toplandı.

Akşam saatlerinden itibaren on binlerce kişi Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı İsrail Meclisi önünde geniş katılımlı gösterilerini sürdürüyor.

Sağlık çalışanlarından grev çağrısı

İsrail'de binlerce sağlık çalışanı da yargı düzenlemesini protesto etti.

Batı Kudüs'teki İsrail Kongre Merkezi'nde toplanan sağlık çalışanları, hükümetin yargı düzenlemesine karşı grev çağrısı yaptı.

İsrail Tıp Birliği Başkanı Zion Hagay, buradaki konuşmasında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının Meclis'ten geçmesi halinde yasaya itiraz için Yüksek Mahkeme'ye başvuracaklarını söyledi.

Hükümetin yargı düzenlemesini destekleyen gruplar da sokağa çıktı

İsrail'de Netanyahu koalisyonunun yargı düzenlemesini destekleyen sağcı ve aşırı sağcı gruplar da başkent Tel Aviv'de toplandı.

On binlerce kişi yargı düzenlemesinde Netanyahu koalisyonunu desteklemek için hükümet karşıtı protestoların odak noktası haline gelen Tel Aviv'in Kaplan Caddesi'ne İsrail bayraklarıyla geldi.

Göstericiler, hükümetin 120 sandalyedeki 64 milletvekiliyle sağladığı çoğunluğa işaretle "64 oy ikinci sınıf değil", "Halk sizinle, yasamayı tamamlayın" sloganları attı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden otobüslerin kaldırıldığı gösteriye, aşırı sağcı La Familia hareketi de katıldı.

Netanyahu koalisyonu içinde yer alan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve hükümetteki bazı milletvekilleri sahneden konuşma yaptı.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev, konuşmasında hükümetin yargı düzenlemesine karşı gönüllü yedek askerlik görevini bırakacağını açıklayan askerlere ilişkin "emre karşı gelenlerin hapisle cezalandırılması gerektiğini" söyledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yargı düzenlemesi destekleyen bir grup göstericinin, İsrail Kanal12'nin muhabirine saldırdığı görüldü. Polis, muhabiri tartaklayan gösterici grubunu uzaklaştırdı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz'da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclis'e getirileceğini açıklamıştı.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail basını, Savunma Bakanı Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığını öne sürmüştü.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.