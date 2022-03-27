İsrail'de yarın ABD, Mısır, BAE, Bahreyn ve Fas'ın katılımıyla Necef Zirvesi gerçekleştirilecek - Son Dakika

- İsrail'de yarın ABD, Mısır, BAE, Bahreyn ve Fas'ın katılımıyla Necef Zirvesi gerçekleştirilecek

TEL AVİV - Necef Zirvesi, ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Mısır Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yarın İsrail'in ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecek.

İsrail'in ev sahipliğinde yarın ilk kez gerçekleştirilecek olan Necef Zirvesi'ne İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yanı sıra, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Bourita ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken katılacak. Bölgesel tehdit ve zorlukların tartışılacağı zirvede, Viyana'daki İran nükleer görüşmeleri ve Rusya- Ukrayna savaşı görüşülecek.

Yarın Dışişleri Bakanlarının ikili görüşmeler yapması ve basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.