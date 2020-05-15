İsrail'de yemin töreni "koltuk anlaşmazlığı" nedeniyle ertelendi - Son Dakika

İsrail'de yemin töreni "koltuk anlaşmazlığı" nedeniyle ertelendi

İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin yemin töreni, Netanyahu talebi doğrultusunda Pazar gününe ertelendi.

İsrail'de yemin töreni

İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin yemin töreni, Netanyahu talebi doğrultusunda Pazar gününe ertelendi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud'un bazı milletvekillerinin kendilerine önerilen bakanlıkları beğenmediği gerekçesiyle  yemin töreninin  son dakikada ertelendiğini bildirdi. Yemin törenini 3 gün erteleyen Başbakan Netanyahu, yeni yapılan anlaşma kapsamında 18 ay sonra koltuğunu Benny Gantz'a bırakacak. Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kuracağı koalisyonun üyelerinin ise dün akşam yemin ederek göreve başlaması planlanıyordu.

DÖNÜŞÜMLÜ KOALİSYON FORMÜLÜ

Öte yandan, üç yıl süreli anlaşma ile kurulacak Likud ve Beyaz-Mavi koalisyonunda ilk 18 aylık süreçte Netanyahu başbakanlık görevini sürdürecek. Sonraki 18 aylık süreçte ise görevi Ganz'a teslim edecek. "Acil birlik hükümeti" adı verilen koalisyonda Netanyahu'nun başbakan olduğu süreçte Gantz Savunma Bakanlığı, Mavi-Beyaz'ın iki numaralı ismi Gabi Ashkenazi ise Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.


İsrail, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsrail'de yemin töreni 'koltuk anlaşmazlığı' nedeniyle ertelendi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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