İsrail'de Yeni Dünyaya Gelen Yavru Gergedan Güneşli Havanın Tadını Çıkardı
1 saat önce
İsrail'in Safari hayvanat bahçesinde 20 aralık'ta doğan beyaz yavru gergedan gün yüzüne çıktı.
İsrail
'in Safari hayvanat bahçesinde 20 aralık'ta doğan beyaz yavru gergedan gün yüzüne çıktı. Yavru gergedan annesinin eşliğinde sağa sola koştururken hayvanat bahçesinin diğer sakinleriyle de tanışmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:28
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