Son Dakika Haberleri: İsrail'de Yeni Dünyaya Gelen Yavru Gergedan Güneşli Havanın Tadını Çıkardı

İsrail'de Yeni Dünyaya Gelen Yavru Gergedan Güneşli Havanın Tadını Çıkardı

1 saat önce

İsrail'in Safari hayvanat bahçesinde 20 aralık'ta doğan beyaz yavru gergedan gün yüzüne çıktı.

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İsrail'in Safari hayvanat bahçesinde 20 aralık'ta doğan beyaz yavru gergedan gün yüzüne çıktı. Yavru gergedan annesinin eşliğinde sağa sola koştururken hayvanat bahçesinin diğer sakinleriyle de tanışmaya başladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:28 

İsrail, Dünya
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