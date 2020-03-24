İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm - Son Dakika
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İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm

6 saat önce

İsrail'de 67 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm, System.String[]

İsrail'de 67 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde bulunan Wolfson Tıp Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 67 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, başka bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran söz konusu kadının yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 taşıdığının tespit ediliği ve durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de böylece koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedilmiş oldu.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede tespit edilen koornavirüs vaka sayısı ise 1656'ya ulaştı.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:26 Kaynak: AA

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