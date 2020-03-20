İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

19 dakika önce

İsrail Sağlık Bakanlığı, koronavirüs teşhisi konulan 88 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle İsrail'de ilk ölüm gerçekleşti. İsrail'de 88 yaşındaki bir hastanın, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

VAKA SAYISI 705'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705'e yükseldiği ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

SIRBİSTAN'DA DA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan, Sırbistan'da da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Ülkedeki vaka sayısı ise 118'e yükseldi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi

Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ilk hipersonik silahını test etti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı         
16:40
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı         
15:24
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur         
15:15
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı         
15:10
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı         
15:08
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı         
14:54
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi         
11:10
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:57:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]