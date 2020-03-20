İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle İsrail'de ilk ölüm gerçekleşti. İsrail'de 88 yaşındaki bir hastanın, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

VAKA SAYISI 705'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705'e yükseldiği ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

SIRBİSTAN'DA DA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan, Sırbistan'da da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Ülkedeki vaka sayısı ise 118'e yükseldi.

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