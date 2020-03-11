İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e yaklaştı - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e yaklaştı

7 saat önce

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e yaklaştı, System.String[]

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 20 İsrailli'de daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Bu vakalarla birlikte İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 97'ye çıktı.

100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinlikler yasak

Öte yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İsrail hükümeti bir dizi ek önlem açıkladı.

Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklandı.

Ayrıca kapalı alanlarda toplantı veya etkinlik yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar, karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Söz konusu uygulama, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi

Son Dakika Haberleri
05:40 Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu
05:38 Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
05:34 Elazığ'da "riskli alan" ilanı
05:32 Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu Açıklaması.
05:20 NBA, Kovid-19 nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 06:19:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]