İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı

6 saat önce

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 945'e ulaştığını duyurdu.

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı, System.String[]

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 945'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 62 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 945'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hastalardan 20'sinin durumunun ağır olduğu, 37 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle, İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:16 Kaynak: AA

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