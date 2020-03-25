İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

6 saat önce

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 76 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 teşhisiyle Tel Aviv yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin arından bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'de böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 4'e yükseldi.

Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, dün de 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 1930'a ulaştığını duyurmuştu

Koronavirüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:42 Kaynak: AA

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