Son Dakika Haberleri: İsrail'de yeniden erken seçim gündemde

İsrail'de yeniden erken seçim gündemde

1 saat önce

İsrail Başbakanı Netanyahu ve partisi Likud, koalisyon hükümetine katılmayı reddeden Liberman üzerindeki baskıyı artırmak için erken seçim kartını çekti.

İsrail'de yeniden erken seçim gündemde, System.String[]
İsrail Başbakanı Netanyahu ve partisi Likud, koalisyon hükümetine katılmayı reddeden Liberman üzerindeki baskıyı artırmak için erken seçim kartını çekti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:23 
İsrail, Ekonomi
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