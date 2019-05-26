İsrail'de yeniden erken seçim gündemde
1 saat önce
İsrail Başbakanı Netanyahu ve partisi Likud, koalisyon hükümetine katılmayı reddeden Liberman üzerindeki baskıyı artırmak için erken seçim kartını çekti.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:23
Başbakanı Netanyahu ve partisi Likud, koalisyon hükümetine katılmayı reddeden Liberman üzerindeki baskıyı artırmak için erken seçim kartını çekti.
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