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İsrail'de yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika

İsrail'de yolcu uçağı acil iniş yaptı

29.09.2021 14:41
İsrail'de yolcu uçağı acil iniş yaptı, System.String[]

İsrail'de 169 kişiyi taşıyan United Havayolları'na ait uçak, kanat kısmında meydana gelen arıza nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İsrail'de 169 kişiyi taşıyan United Havayolları'na ait uçak, kanat kısmında meydana gelen arıza nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İsrail'de 169 kişi ile birlikte havalanan United Havayolları'na ait uçağın, kanat kısmında yaşanan arıza nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi. Uçağın kalkıştan kısa süre döndüğü havalimanına güvenli bir şekilde indiği ve kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. - TEL AVİV

Tel Aviv, İsrail, Uçak, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'de yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de yolcu uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika
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