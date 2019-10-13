Son Dakika Haberleri: İsrail'de YPG/PKK'ya destek gösterisi
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İsrail'de YPG/PKK'ya destek gösterisi

33 dakika önce

İsrail'de bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için terör örgütü YPG/PKK'ya destek gösterisi düzenledi.

İsrail'de bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için terör örgütü YPG/ PKK'ya destek gösterisi düzenledi.

Batı Kudüs'teki Tsarfat/ Paris Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşı grup, Türkiye aleyhine slogan attı.

YPG ve İsrail bayrağı taşıyan grup üyeleri, terör örgütüne desteğin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı.

Terör örgütü yandaşı grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

İsrail'de YPG/PKK'ya destek gösterisi

Türkiye, İsrail, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:07 Kaynak: AA
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