İsrail'de ZAKA başkanından intihar girişimi

İsrail'de sıhhiye ve kurtarma kuruluşu olan ZAKA'nın başkanı Yehuda Meshi Zahav'in (62) kendisine yönelik cinsel saldırı suçlamalarının ortaya çıkması üzerine intihara teşebbüs etti.

İsrail'de sıhhiye ve kurtarma kuruluşu olan ZAKA'nın başkanı Yehuda Meshi Zahav'in (62) kendisine yönelik cinsel saldırı suçlamalarının ortaya çıkması üzerine intihara teşebbüs etti. İsrail'in önemli bir bürokratlarından, sıhhiye ve kurtarma kuruluşu olan ZAKA'nın başkanı Yehuda Meshi Zahav (62) hakkında geçtiğimiz aylarda çıkan 'kadın, erkek ve çocuklara yönelik cinsel taciz' suçlamaları nedeniyle bu sabah intihara teşebbüs ettiği bildirildi. Zahav'ın evine giden polisin, intihar notu bulduğu ifade edildi. Yerel medya Zahav'ın sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.



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