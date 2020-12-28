İsrail?de zorunlu askerliğe karşı düzenlenen protestoda Ortodoks Yahudileri ile polis arasında arbede çıktı
28.12.2020 17:40
? İsrail'in Bnei Brak kentinde, dün asker kaçaklarının gözaltına alınmasını protesto eden Ortodoks Yahudilere polis, sert müdahale etti.
? İsrail
'in Bnei Brak kentinde, dün asker kaçaklarının gözaltına alınmasını protesto eden Ortodoks Yahudilere polis, sert müdahale etti. Trafiği tıkayan eylemcileri atlı polisler dağıtmaya çalışırken, bazı yerlerde eylemcilere yer yer tazyikli su sıkıldı.
İsrail'de Bnei Brak kentinde dün zorunlu olan askerlikten kaçan kişilerin gözaltına altına alınmasını protesto etmek isteyen Ortodoks Yahudiler ile arasında arbede yaşanı. Polis,zaman zaman eylemcilere sert müdahalede bulundu. Aşırı muhafazakar Kudüs Grubu'nun yüzlerce üyesi, zorunlu askerlik hizmetinin ertelenmesini isteyen asker kaçağı bir ilahiyat öğrencisinin tutuklanmasını protesto etmek için otoyolu kapattı. Polis, eylemde taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle 13 protestocuyu gözaltına aldı.
- İsrail
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