İsrail'deki ankete göre hiçbir ittifak erken seçimde Meclis çoğunluğunu sağlayamıyor - Son Dakika
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İsrail'deki ankete göre hiçbir ittifak erken seçimde Meclis çoğunluğunu sağlayamıyor

21.06.2022 15:32
İsrail'deki ankete göre hiçbir ittifak erken seçimde Meclis çoğunluğunu sağlayamıyor

İsrail'de yapılan bir anket, ekimde düzenlenmesi beklenen erken seçimde hiçbir siyasi ittifakın hükümeti kurmaya yetecek milletvekili sayısına ulaşamayacağını gösterdi.

İsrail'de yapılan bir anket, ekimde düzenlenmesi beklenen erken seçimde hiçbir siyasi ittifakın hükümeti kurmaya yetecek milletvekili sayısına ulaşamayacağını gösterdi.

İsrailli radyo kuruluşu 103FM, Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almasının ardından, Panel4all şirketine yaptırdığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, muhalefet lideri Binyamin Netanyahu öncülüğündeki sağcı blokun 59 sandalye, Lapid-Bennett blokunun 55 sandalye kazanması öngörülüyor.

Anket sonuçları, hiçbir ittifakın 120 sandalyeli Mecliste hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağını gösteriyor.

Ankete göre Netanyahu'nun partisi birinci

Eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinin, 26 Mayıs'ta yapılan önceki 103FM anketine kıyasla sandalye sayısını bir artırarak 36 milletvekili ile seçimi ilk sırada tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanı Lapid'in partisi Yeş Atid ise 20 sandalye ile ikinci sırada geliyor.

Anket sonuçlarına göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden üç partinin oluşturduğu, iki blokta da yer almayan Ortak Liste'nin sandalye sayısı ise 6 olarak öngörüldü.

Diğer partilerden, sağcı "Dindar Siyonizm Partisi" 10, merkezdeki "Mavi ve Beyaz" 8, sağcı dini parti "Şas" 7, Başbakan Naftali Bennett'in partisi "Yamina" 7, İşçi Partisi 7, sağcı "Tevrat Yahudiliği Partisi" 6, sağcı "İsrail Evimiz" 5, sağcı "Yeni Umut" 4 ve Birleşik Arap Listesi'nin 4 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

516 kişilik bir örneklem üzerinde yapılan anketin hata oranı yüzde 4,4 olarak gösterildi.

Anket, dün akşam Meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesine ilişkin prosedürlerin başladığının duyurulmasının ardından yapılan ilk kamuoyu araştırması olma özelliği taşıyor.

İsrail'de koalisyon çöktü, erken seçim yine kapıda

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Meclis kararı onaylarsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'deki ankete göre hiçbir ittifak erken seçimde Meclis çoğunluğunu sağlayamıyor - Son Dakika

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