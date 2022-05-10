İsrail'deki ankette Hamas liderine suikast düzenlenmesine yüzde 59 "evet" çıktı - Son Dakika
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İsrail'deki ankette Hamas liderine suikast düzenlenmesine yüzde 59 "evet" çıktı

10.05.2022 22:09
İsrail'deki ankette Hamas liderine suikast düzenlenmesine yüzde 59 "evet" çıktı

İsrail'de yapılan bir ankette, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar'a suikast düzenlenmesine yüzde 59 "evet" çıktı.

İsrail'de yapılan bir ankette, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar'a suikast düzenlenmesine yüzde 59 "evet" çıktı.

İsrail ulusal televizyonu "Kanal 13", izleyicilerine "Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın suikastla öldürülmesi" konusundaki fikrini sordu.

Katılımcıların yüzde 59'u İsrail'in Sinvar'a suikast düzenlemesi için "evet", yüzde 20'si "hayır" derken, yüzde 21'i de "bilmiyorum" seçeceğini işaretledi.

Ankete kaç kişinin katıldığına veya detayına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Hamas'ın Gazze'deki liderine suikast uyarısı

"Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Sinvar'ın İsrail içindeki silahlı saldırıları destekleyen açıklamalarının ardından İsrailli diplomatik ve güvenlik yetkilileri, Tel Aviv yönetiminin abluka altındaki Gazze'ye bir askeri operasyon düzenleyebileceği tehdidinde bulunmuştu.

İsrailli yetkililerin, "terör destekçisi" olarak tanımladıkları Sinvar'a "kendisine yönelik bir suikast düzenlenebileceğini" ilettiği belirtilmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise İsrail tarafından Sinvar'a ya da herhangi bir Hamas yetkilisine zarar verilmesinin "bölgede deprem etkisi yaratacağı" uyarısında bulunmuştu.

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Suikast, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'deki ankette Hamas liderine suikast düzenlenmesine yüzde 59 'evet' çıktı - Son Dakika


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