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İsrail'deki Arap partiler seçime ortak listeyle katılacak

38 dakika önce

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 siyasi parti, eylül ayında yapılacak erken seçime ortak listeyle katılacak.

İsrail'deki Arap partiler seçime ortak listeyle katılacak, System.String[]
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 siyasi parti, eylül ayında yapılacak erken seçime ortak listeyle katılacak.
Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş), Değişim için Arap Hareketi (Ta'al), Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ve Birleşik Arap Listesi'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçime tek listeyle katılma kararı alındığı duyuruldu.
Filistin asıllı İsrail milletvekili ve Hadaş lideri Eymen Avde, yaptığı açıklamada, "Ortak bir geçmişimiz, ortak bir vizyonumuz var. Bugünden itibaren de ortak listemiz mevcut. İsrail'deki Arap toplumunun haklarının yanı sıra tüm İsraillilerin barış ve demokrasisi için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Filistinlileri temsil eden 4 siyasi parti 2 ayrı ittifak halinde seçmenin karşısına çıkmıştı.
Hadaş-Ta'al partilerinin kurduğu ittifak 6, Beled ve Birleşik Arap Listesi'nin kurduğu ittifak ise 4 milletvekili çıkararak meclise girmeyi başarmıştı.
Söz konusu partiler, 2015'te tarihte ilk kez ortak listeyle seçime girmiş ve 120 sandalyeli İsrail meclisine 13 milletvekili göndermişti.
Netanyahu hükümeti kuramayınca yeniden erken seçim kararı alındı
İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak 35 milletvekili çıkarmış, ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.
Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.
Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek yeniden erken seçim kararı alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:01 Kaynak: AA
Eylül, İsrail, Güncel
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