İsrail'deki bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'deki bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

22.03.2022 19:19
İsrail'deki bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

İsrail'in güneyinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda ölü sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

İsrail'in güneyinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda ölü sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

İsrail basınının polis ve yerel sağlık kuruluşlarından aktırdığı bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Beerşeba (Bi'rus Seba) kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ölü sayısı biri 50 yaşında bir kadın olmak üzere 4'e yükseldi.

Bir ticaret merkezinde gerçekleştiği belirtilen saldırıda kurbanlardan 3 kişinin bıçaklı yaralama sonucu, bisikletli bir kişinin ise saldırganın araçla çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Beerşeba yakınındaki Bedevi beldesi "Hura" sakini olduğu aktarılan saldırganın, bir otobüs şoförünün açtığı ateş sonucu etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haaretz gazetesi de saldırganın "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığını aktardı.

İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked olayı bir "terör" saldırısı olarak nitelendirdi.

Şaked, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "insanlık dışı bir teröristin masum insanları katlettiğini" kaydederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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İsrail'de bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı İsrail'de bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail, Polis, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'deki bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika


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