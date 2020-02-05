İsrail'deki bir hastane, tarihi geçmiş kemoterapi ilaçlarını kanser hastalarına vermiş - Son Dakika

İsrail'deki bir hastanenin yaklaşık 1,5 yıl boyunca kanser hastalarına son kullanma tarihi geçmiş kemoterapi ilaçlarını verdiği ortaya çıktı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan habere göre, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde yer alan Rambam Hastanesi'nde 2016-2017 yıllarında kullanım süresi dolmuş kemoterapi ilaçları kanser hastalarına verildi.

Tarihi geçmiş kemoterapi ilaçlarına sahte üretim tarihi ve seri numaraları eklenerek hastanede kullanıldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu kemoterapi ilaçlarının 1,5 yıl boyunca kaç kanser hastası üzerinde kullanıldığı ve bu kişilerin sağlık durumunun ise bilinmediği aktarıldı.

Rambam Hastanesi yaptığı yazılı açıklamada, haberi doğrulayarak özür diledi.

Haberin yayınlanmasının ardından İsrail polisinin Rambam'daki skandalla ilgili 3 doktoru gözaltına aldığı kaydedildi.