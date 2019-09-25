Son Dakika Haberleri: İsrail'deki erken seçimlerin kesin sonuçları açıklandı
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İsrail'deki erken seçimlerin kesin sonuçları açıklandı

24 dakika önce

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimleri 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakının önde tamamladığını duyurdu.

İsrail'deki erken seçimlerin kesin sonuçları açıklandı, System.String[]

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimleri 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakının önde tamamladığını duyurdu.

Milletvekili, İsrail, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:50 
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