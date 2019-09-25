İsrail'deki erken seçimlerin kesin sonuçları açıklandı
24 dakika önce
İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimleri 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakının önde tamamladığını duyurdu.
İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimleri 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakının önde tamamladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:50
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