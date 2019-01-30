İsrail'deki Etiyopyalılar "Polis Vahşetini" Protesto Etti - Tel
58 dakika önce
İsrail'de yaşayan Etiyopya asıllı Yahudiler, kendilerine karşı polisin uyguladı vahşeti protesto etti.
İsrail
'de yaşayan Etiyopya
asıllı Yahudiler, kendilerine karşı polisin uyguladı vahşeti protesto etti. Binlerce Etiyopyalı 24 yaşındaki Yehuda Biadga isimli gencin İsrail'in güneyindeki Bat Yam kentinde polis tarafından öldürülmesini protesto etmek için başkent Tel Aviv
'deki en önemli yollardan biri olan Ayalon'u trafiğe kapattı.
Ayalon yolundan Tel Aviv'in en önemli merkezlerinden biri olan Rabin Meydanı'nda doğru yürüyüşe geçen protestocular sık sık İsrail polisinin uyguladığı şiddete tepki göstermek için slogan attı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:56 Kaynak: AA
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