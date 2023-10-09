İsrail'deki gerginlik nedeniyle rotasını değiştiren kruvaziyer Alanya'ya geldi - Son Dakika

İsrail'deki gerginlik nedeniyle rotasını değiştiren kruvaziyer Alanya'ya geldi

Son Güncelleme: 09.10.2023 14:33

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan bölgedeki gerginlik nedeniyle erken ayrılan 'Nieuw Statendam' isimli kruvaziyer, 2 bin 542 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gemide çoğu ABD'li, Kanadalı, Hollandalı ve Belçikalı yolcu bulunuyor. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan bölgedeki gerginlik nedeniyle erken ayrılan "Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 542 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Hollanda bandıralı dev yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu ABD'li, Kanadalı, Hollandalı ve Belçikalı 2 bin 542 yolcu olduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, bazıları da alışveriş yaptı.

Geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtildi.

"Nieuw Statendam"ın Alanya ziyaretinin planlı olmadığı, Filistin-İsrail gerginliği nedeniyle rotasını değiştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Turizm İsrail'deki gerginlik nedeniyle rotasını değiştiren kruvaziyer Alanya'ya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'deki gerginlik nedeniyle rotasını değiştiren kruvaziyer Alanya'ya geldi - Son Dakika
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