İsrail'deki hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika

İsrail'deki hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi

İsrail Sağlık ve Güvenlik Bakanlığı, korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkedeki tüm hastaneler ve sağlık kuruluşlarının en üst seviyede alarma geçtiğini açıkladı.

İsrail Sağlık ve Güvenlik Bakanlığı, korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkedeki tüm hastaneler ve sağlık kuruluşlarının en üst seviyede alarma geçtiğini açıkladı.

İsrail'de korona virüs önlemleri kapsamında, hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi. Ülkedeki sağlık çalışanları korona virüs salgınının daha kötü bir hal alması durumuna karşı hazır hale getirildi. İsrail Sağlık ve Güvenlik Bakan Hezi Levi hastane müdürlerine gönderdiği mektupta, hazırlıklar çerçevesinde gelecek günlerde hastanelerin kapasitesinin arttırılacağını söyledi. Levi, "Ohal'da olduğumuza göre hastalıkla başa çıkmak için tüm hastanelerin ulusal çabalara katılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Levi, 10 gün içerisinde ağır hasta sayılarında 200 ila 300 artış olabileceğini söyledi.

Ülkedeki bin 348 korona virüs vakasından 651'inin kritik durumda olduğunu açıklayan Levi, bu zor durumda hastaneleri iyi bir şekilde yönetebilmek için bir Ulusal Operasyon Merkezi kurulacağını da söyledi.

İsrail'deki hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail'deki hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

16 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar! Torununun öldüğü yerde meydana gelen kazada can verdi Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor
Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek         
21:44
4 kişinin öldüğü cinayet davasında baba ve oğullarına ceza yağdı 4 kişinin öldüğü cinayet davasında baba ve oğullarına ceza yağdı         
21:32
Otelin 4'üncü katından düşerek ölen Gamze Uslu davasında nişanlı sanığa 25 yıl ceza verildi Otelin 4'üncü katından düşerek ölen Gamze Uslu davasında nişanlı sanığa 25 yıl ceza verildi         
21:16
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı         
20:55
Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı         
20:37
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada         
10:21
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 22:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'deki hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei