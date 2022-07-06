İsrail'deki İnanılmaz Canlı Heykeller - Son Dakika
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İsrail'deki İnanılmaz Canlı Heykeller

06.07.2022 21:10
İsrail'deki İnanılmaz Canlı Heykeller

KUDÜS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Daha önce sabit duruyor gibi gözüken bir heykelin yanından yürüyerek geçtiğiniz ve aniden hareket etmesi karşısında korktuğunuz ya da kıkırdamaya başladığınız oldu mu?

KUDÜS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Daha önce sabit duruyor gibi gözüken bir heykelin yanından yürüyerek geçtiğiniz ve aniden hareket etmesi karşısında korktuğunuz ya da kıkırdamaya başladığınız oldu mu? Canlı heykel severler bugünlerde kendilerini İsrail'in orta kısımlarındaki Rehovot kentindeki benzersiz interaktif deneyimle şımartabilirler. Salı gününden Perşembe'ye kadar devam edecek olan Rehovot Uluslararası Canlı Heykeller Festivali'nde 40'tan fazla sanatçı inanılmaz makyajları, enstalasyonları ve pozlarını paylaşıyor.

İsrail'deki İnanılmaz Canlı Heykeller

İsrail'in Rehovot kentinde gerçekleştirilen Rehovot Uluslararası Canlı Heykeller Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'deki İnanılmaz Canlı Heykeller

İsrail'in Rehovot kentinde gerçekleştirilen Rehovot Uluslararası Canlı Heykeller Festivali sırasında sanatçılarla birlikte poz veren ziyaretçiler, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'deki İnanılmaz Canlı Heykeller

İsrail'in Rehovot kentinde gerçekleştirilen Rehovot Uluslararası Canlı Heykeller Festivali sırasında bir sanatçıyla etkileşim kuran ziyaretçi, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'deki İnanılmaz Canlı Heykeller - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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