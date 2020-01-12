İsrail'deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi - Son Dakika

İsrail'deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi

6 saat önce

İsrail'deki insan hakları kuruluşunca hazırlanan raporda, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te onlarca Filistinli çocuğu gözaltına aldığı, bazılarını şiddet kullanarak velileri olmadan sorguladığı bildirildi.

İsrail'deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi, System.String[]

İsrail'deki insan hakları kuruluşunca hazırlanan raporda, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te onlarca Filistinli çocuğu gözaltına aldığı, bazılarını şiddet kullanarak velileri olmadan sorguladığı bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Tel Aviv merkezli insan hakları kuruluşu "Sivil Haklar Derneği"nce yayımlanan raporda, Doğu Kudüs'teki İseviyye beldesinde aylar önce başlatılan güvenlik operasyonlarında bazıları 12 yaş altındaki 600'den fazla Filistinli çocuğun gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan ve yaşı 13 olan Filistinli bir çocuğun ifadesinin aktarıldığı raporda, çocuğun, anne babasının evde olmadığını söylemesine rağmen polislerce güç kullanılarak adreslerine baskın düzenlendiğini söylediği kaydedildi.

Raporda "4 polis eve girdi. Biri boynumdan tuttu ve başımı koltuğa vurdu. Sonra sert bir cismi başıma vurdu. Herhalde gaz bombasıydı. Çok korkuyordum. Ellerimi plastik kelepçelerle bağladılar ve beni dışarı çıkardılar. Küçük kardeşlerim gözyaşları içinde bağırıyorlardı." şeklindeki ifadesine yer verilen çocuğun sorgulandıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Raporda İsrail polisinin, İseviyye'de küçük yaştaki çocuklara yönelik ihlaller gerçekleştirdiği bildirildi.

Yasaların, polislere gerekli koşullarda talimatları aşma izni verdiğine işaret edilen raporda, bu istisnai durumun her durumda geçerliliğinin mantıksız olduğu, polisin bu koşullar için herhangi bir kanıt sunmadığı belirtildi.

İsrail polisinin,12 yaşındaki çocuğu 20 yaşındaki abisiyle gözaltına aldığı, devriye aracında yaşanan dehşetin ardından soruşturmaya tabi tutuldukları ve serbest bırakıldıkları kaydedilen raporda, küçük çocuğun okuyamamasına rağmen İbranice belgeyi imzalamaya zorlandığı ifade edildi.

İsrail polisinin 3 ay önce de İseviyye'de 11 yaşındaki çocuğu gözaltına aldığı ve polis merkezine götürmeden önce mahallede devriye gezdiği anlatılan raporda, sosyal medyada çocuğa ait görüntülerin yer aldığı, yaşadığı korku ve baskının belgelendiği belirtildi.

Sivil Haklar Derneğinin avukatı Tal Hassin de İsrail polisi hukuk danışmanı Ayelet Elisher'e yazdığı mektupta "Ne yazık ki İseviyye'ye giden yolda hukuki talimatlar bir kenara bırakıldı." ifadesine yer verdi.

Mektupta Küçük Yaştakileri Koruma Kanunu'nda belirli istisnalar olduğunu bildiklerini ancak bu istisnaların nadiren uygulanması gerektiğini vurgulayan Hassin, örneklere bakıldığında İseviyye bölgesinde istisnaların kaideye dönüştüğünün görüldüğüne işaret etti.

İsrail yasaları, çocukların gece vakti ya da eğitim kurumlarında gözaltına alınmasını ve gece vakti sorgulanmasını yasaklıyor ancak İsrail polisi, söz konusu Filistinli çocuklar olunca bu yasaları görmezden geliyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı
Antalya'nın göbeğinde bıçakla dehşet saçtı ardından selfie çekti Süleymani suikastına İsrail istihbaratının yardım ettiği iddia edildi Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı

Son Dakika Haberleri
01:24 İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
01:17 Denizli 7 bin lira alacağı için gittiği evde borçluyu öldürüp intihar etti - Son Dakika
01:16 Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Dengov: "Libya'da ateşkes imzalanması olasılığı müzakere... - Son Dakika
01:15 Alacabel'de karın keyfini çıkardı - Son Dakika
01:13 Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 01:23:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]