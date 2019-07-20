Son Dakika Haberleri: İsrail'deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
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İsrail'deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı

1 saat önce

Raht kentinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan erken İslam dönemine ait olduğu belirlenen cami Dikdörtgen bir yapıda olan caminin bulunduğu alanın havadan çekilen görüntüsü Arkeologların kalıntıları temizleme çalışmaları İsrail Tarihi Eserler Kurumu (İTEK), ülkenin (Tarihi Filistin...

Raht kentinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan erken İslam dönemine ait olduğu belirlenen cami
Dikdörtgen bir yapıda olan caminin bulunduğu alanın havadan çekilen görüntüsü
Arkeologların kalıntıları temizleme çalışmaları İsrail Tarihi Eserler Kurumu (İTEK), ülkenin (Tarihi Filistin toprakları) güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Raht kentinde yapılan kazılarda milattan sonra 7. ve 8. yüzyıllara yani erken İslam devirlerine ait olduğu belirlenen bir caminin bulunduğunu duyurdu.
İTEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin (Tarihi Filistin toprakları) güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Raht kentinde yeni bir mahallenin inşa edilmesi çalışmaları sırasında yapılan kazılarda milattan sonra 7. ve 8. yüzyıllara ait olduğu belirlenen bir caminin ortaya çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, İTEK'e bağlı Kazı Birimi müdürleri Jon Seligman ile Shahar Zur'un, "Alanda yapılan kazılarda tarihi milattan sonra 7. ve 8'inci yüzyıllara ait olduğu belirlenen bir kırsal alan camisi keşfedildi. Bu dünyadaki çok ender keşiflerden biridir. Özellikle de daha önce böylesine bir keşfin yapılmadığı Negev'deki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinin kuzeyinde bulunması çok önemlidir." ifadelerine yer verildi.
İsrail'deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:24 Kaynak: AA
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