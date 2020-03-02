İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak... - Son Dakika

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak...

7 saat önce

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak..., System.String[]

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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