Son Dakika › Güncel › İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak... - Son Dakika
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak...
7 saat önce
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:10 Kaynak: AA
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
Son Dakika Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kocagül dönüşte trafik kazası geçirdi Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimi kazandı Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı