İsrail'deki seçimi Netanyahu'nun partisi önde tamamladı (2) - Son Dakika

İsrail'deki seçimi Netanyahu'nun partisi önde tamamladı (2)
24.03.2021 01:12
İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise oy kaybederek 8 milletvekiline düştü.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise oy kaybederek 8 milletvekiline düştü. Ortak Arap Listesi Bloku'ndan ayrılarak seçime tek başına giren Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (RAM) yüzde 3,25 olan seçim barajını aşamadı.
Kanal12'nin sandık çıkış anketine göre ise Yeş Atid 18, Ortak Arap Listesi Bloku 9 milletvekili kazandı. Mansur Abbas'ın partisi ise seçim barajını geçemedi.
İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan sonuçları yarın açıklaması bekleniyor.
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