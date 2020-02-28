İsrail'deki seçimin sonucunu Filistin asıllıların sandığa gitme oranı belirleyecek - Son Dakika

İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gitme oranının 2 Mart'ta yapılacak genel seçimlerden çıkacak sonuçlarda belirleyeceği olacağı belirtiliyor.

İsrail'de 6,3 milyon seçmen pazartesi günü son bir yıl içinde üçüncü kez erken seçimler için sandık başına gidecek.

Seçim yarışının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud, az farkla seçimi önde götürürken, onu Mavi Beyaz takip ediyor.

Likud'un 120 sandalyeli Meclise 35, Mavi Beyaz'ın ise 34 milletvekili göndermesi bekleniyor.

Üçüncü seçim de koalisyon krizine çözüm olmayacak gibi

Kamuoyu yoklamalarında dikkat çekici bir başka nokta ise hem sağ hem de sağ blokun geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri 17 Eylül'de yapılan seçimlerde olduğu gibi koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamıyor olması.

Netanyahu'nun partisi Likud'un başı çektiği sağ blokun 58, Mavi-Beyaz önderliğindeki sol blokun ise 42 milletvekilinde kalacağı öngörülüyor.

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in de önceki seçime göre ciddi oy kaybederek 6 milletvekiline düşmesi bekleniyor.

Ancak Liberman'ın sağ ve sol blokun yeterli çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle koalisyon görüşmelerinde yine kilit role sahip olması muhtemel görünüyor.

- İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden blok oylarını artıracak

İsrail vatandaşı 2 milyona yakın Filistinliyi temsil eden partiler 2 Mart'taki seçime Ortak Arap Listesi Bloku adı altında tek listeyle katılıyor.

Eylüldeki seçimlere de tek listeyle katılan ve 13 milletvekili çıkaran Ortak Arap Listesi Bloku'nun gelecek haftaki seçimde oylarını artırarak milletvekili sayısını 14'e yükselteceği tahmin ediliyor.

Bu sonuçla Ortak Arap Listesi Bloku İsrail Meclisindeki 3. büyük grup olma özelliğini korumuş olacak.

- İsrail vatandaşı Filistinlilerin katılımı artarsa sonuçlar değişebilir

Her ne kadar kamuoyu yoklamaları sağ blokun giderek gücünü artırdığını ve koalisyon kurmak için gerekli sayıya yaklaştığını gösterse de İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçime katılım oranı yüksek olursa bu durum tersine dönebilir.

Zira Ortak Arap Listesi Bloku'ndaki partiler, geçen yıl 9 Nisan'daki seçime iki ayrı grupla katılmış ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gitme oranı yüzde 50'nin altında kalmıştı.

Filistin asıllıların seçime katılımının düşük olması nedeniyle söz konusu gruplar sadece 10 milletvekili çıkarabilmişti.

Ortak Arap Listesi Bloku'nun 17 Eylül'deki seçime tek listeyle katılması nedeniyle sandığa giden İsrail vatandaşı Filistinlilerin oranı yüzde 60'a çıkmıştı.

Hal böyle olunca da Ortak Arap Listesi Bloku'nun oyları artmış ve 13 milletvekili çıkarmıştı.

Pazartesi yapılacak seçimde İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gitme oranı artarsa Ortak Arap Listesi Bloku'nun milletvekili sayısı doğal olarak yükselirken, sağ ve sol bloktaki partilerin sandalye sayıları azalacak.

- Filistin asıllıların katılım oranının artması bekleniyor

Uzmanlar seçimlerin sonucunu belirleyecek güce sahip İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gitme oranının artacağını dile getiriyor.

Bunun başlıca nedeni olarak da ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı gösteriliyor.

Sözde barış planında Filistin yok sayılırken, İsrail'in tüm istekleri yerine getiriliyor.

Planın ayrıntılarının ortaya çıkmasının ardından Tel Aviv'in 260 binden fazla İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı bölgeleri, kurulacak "yeni Filistin devletine" devredebileceği tartışmaları da gündeme geldi.

Her ne kadar Netanyahu reddetse de uzmanlar, Trump'ın planında bugün İsrail sınırlarında kalan ve "üçgen bölge" olarak bilinen yerlerin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin ilhakına karşılık "yeni Filistin devletine" verilebileceğini ifade ediyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı İsrail vatandaşı Filistinlilerin bu seçimde sandığa daha fazla rağbet göstererek bir anlamda Trump'ın planına tepkilerini ortaya koyacağı dile getiriliyor.

"Sandığa gitmemek Netanyahu ve İsrail sağına hizmet etmektir"

"Üçgen bölge"nin içinde yer alan Ummul Fahm kentinde esnaflık yapan Tevfik Atıf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlileri 2 Mart'taki seçimde sandığa gitmeye çağırdı.

Bu seçimin İsrail vatandaşı Filistinliler açısından önemli olduğunu dile getiren Atıf, "Pazartesi günü yapılacak seçimde oy kullanacağım. Bana göre her Arap'ın oyu önemlidir çünkü eğer oy kullanmazsan İsrail sağı ve Binyamin Netanyahu'ya hizmet ediyorsun demektir. Arapların parlamentodaki sandalye sayıları arttıkça sağın sandalyeleri ile sağcı liderlerin etkileri azalıyor." ifadelerini kullandı.

Ummul Fahm'da yaşayan Mahmud Tahir de seçimde oy kullanacağını belirtti.

Birçok Filistinlinin aksine daha önceki seçimlerde de oy verdiğini söyleyen Tahir, "Seçimlere katılmayı destekliyorum. Çünkü etkili olmamız lazım ve etkili olacağımıza inanıyorum. Ortak Arap Listesi Bloku'na oy vereceğim. İnşallah Ortak Arap Listesi 16-17 vekil çıkarır ve eğitim ile inşa haklarımız başta olmak üzere hukukumuz için çalışır." diye konuştu.