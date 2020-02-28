İsrail'deki seçimin sonucunu Filistin asıllıların sandığa gitme oranı belirleyecek - Son Dakika
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İsrail'deki seçimin sonucunu Filistin asıllıların sandığa gitme oranı belirleyecek

6 saat önce

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin afişlerinden detaylar KUDÜS (AA) – MUSTAFA DEVECİ/ESAT FIRAT - İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gitme oranının 2 Mart'ta yapılacak genel seçimlerden çıkacak sonuçlarda belirleyeceği olacağı belirtiliyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin afişlerinden detaylar

KUDÜS (AA) – MUSTAFA DEVECİ/ESAT FIRAT - İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gitme oranının 2 Mart'ta yapılacak genel seçimlerden çıkacak sonuçlarda belirleyeceği olacağı belirtiliyor.

İsrail'de 6,3 milyon seçmen pazartesi günü son bir yıl içinde üçüncü kez erken seçimler için sandık başına gidecek.

Seçim yarışının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud, az farkla seçimi önde götürürken, onu Mavi Beyaz takip ediyor.

Likud'un 120 sandalyeli Meclise 35, Mavi Beyaz'ın ise 34 milletvekili göndermesi bekleniyor.

Üçüncü seçim de koalisyon krizine çözüm olmayacak gibi

Kamuoyu yoklamalarında dikkat çekici bir başka nokta ise hem sağ hem de sağ blokun geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri 17 Eylül'de yapılan seçimlerde olduğu gibi koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamıyor olması.

Netanyahu'nun partisi Likud'un başı çektiği sağ blokun 58, Mavi-Beyaz önderliğindeki sol blokun ise 42 milletvekilinde kalacağı öngörülüyor.

İsrail'deki seçimin sonucunu Filistin asıllıların sandığa gitme oranı belirleyecek

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:55 Kaynak: AA
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