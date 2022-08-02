İsrail'deki silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'deki silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti

02.08.2022 12:56
İsrail'deki silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail'de düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, İsrail'de son bir hafta içerisinde düzenlenen üçüncü ölümlü saldırı olarak kaydedildi.İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'de bir televizyon kanalında yayınlanan video kaydında, saldırganın muhafazakar Yahudilerin yoğunlukta yaşadığı kentte insanların üzerine rastgele ateş açtığı görüldü. Görgü tanıkları, saldırganın balkonlara, sokaktaki insanlara ve bir arabaya ateş ettiğini ifade etti. Saldırganın olay yerinde polis tarafından öldürüldüğü açıklandı. Filistinli haber kaynaklarına göre, saldırının ardından İsrail ordusu failin Batı Şeria'daki evine düzenlediği baskında altı kişiyi gözaltına aldı. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.

İsrail gazetesi Haaretz, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın Batı Şeria'dan geldiğini ve 26 yaşında olduğunu belirtti. Aynı haberde saldırganın 2013 yılında tutuklandığı, 6 ay ceza aldığı da kaydedildi.

Saldırıya tepkiler

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, saldırı sonrasında üst düzey bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Bennett, terörizmle "azim, inatçılık ve demir bir yumruk ile" savaşacaklarını söyledi.

Bu saldırı, İsrail'de son bir hafta içinde düzenlenen üçüncü ölümlü saldırı olarak kaydedildi. Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, pazar günü Hadera kentinde İsrailli iki polisin öldürüldüğü, dört memurun da yaralandığı olayın sorumluluğunu üstlenmişti. Saldırı, İsrail ile ilişkilerini son zamanlarda normalleştiren çeşitli Arap ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla İsrail'de gerçekleşen bölgesel zirve ile aynı gün meydana gelmişti. Geçen hafta da, İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde bir saldırgan dört kişiyi öldürmüştü.

The Times of Israel gazetesi, son saldırılarda toplamda 11 kişinin öldüğünü yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki olası bir "şiddet sarmalına" karşı uyardı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de bu "terörist saldırıyı" kınadı ve bu şiddeti "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Salı günü, İsrail polisi en az 12 Arap kökenli İsraillinin evine baskın düzenlemişti. Önceki iki saldırının faillerinin İsrail vatandaşı olduğu kaydedilmişti. Baskınlardan önce Bennett, şiddet olaylarındaki bu artışı "yeni bir durum" olarak nitelendirmişti.

Mahmud Abbas'tan saldırıya kınama

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da saldırıyı kınadı ve İsrailli sivillerin ölmesine neden olan bu saldırının "sadece durumun daha fazla kötüye gitmesine ve daha fazla istikrarsızlığa neden olacağını" ifade etti. Hamas, saldırıyı övdü ancak üstlenmedi.

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Kaynak: Deutsche Welle

Batı Şeria, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

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