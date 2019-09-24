Son Dakika Haberleri: İsrail'deki siyasi kriz dönüşümlü başbakanlıkla aşılabilir mi?
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İsrail'deki siyasi kriz dönüşümlü başbakanlıkla aşılabilir mi?

47 dakika önce

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ülkenin en uzun süreli başbakanı olan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ve rakibi Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz ile biraraya geldi

İsrail'deki siyasi kriz dönüşümlü başbakanlıkla aşılabilir mi?, System.String[]

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimin ardından yaşanan siyasi çıkmazı aşmak için kimin başbakan olacağı üzerine uzlaşı arayışı sürüyor. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ülkenin en uzun süreli başbakanı olan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ve rakibi Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz ile biraraya geldi.


Birlik hükümeti kurulması en uygun olasılık olarak görülüyor. Her ne kadar cumhurbaşkanlığı rolü sembolik olsa da Rivlin'in bu siyasi çıkmazda hükümeti kurabileceğine en yakın gördüğü adayı başbakan olarak ataması bekleniyor. Rivlin'in seçeceği adayın 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Seçilen ilk adayın başarısız olması halinde bu kez hükümeti kurma görevi ikinci adaya verilecek. Her iki adayın da başarısız olması halinde ülke üçüncü bir erken seçime gidecek.

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Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:15 
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