İsrail'deki Türkiyeliler Birliğinden deprem nedeniyle taziye mesajı - Son Dakika
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İsrail'deki Türkiyeliler Birliğinden deprem nedeniyle taziye mesajı

6 saat önce

İsrail'de yaşayan Türkiye asıllı Musevilerin kurduğu Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Roditi Gülerşen, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajı yayımladı.

İsrail'deki Türkiyeliler Birliğinden deprem nedeniyle taziye mesajı, System.String[]

İsrail'de yaşayan Türkiye asıllı Musevilerin kurduğu Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Roditi Gülerşen, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajı yayımladı.

Gülerşen, AA muhabirine gönderdiği yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremin İsrail'de yaşayan Türkiyelileri derinden üzdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Gülerşen, "Türkiyeliler Birliği olarak 1999'da yaşanan deprem sonrasında nasıl maddi ve manevi olarak yardım elini uzattıysak bu günde her türlü desteğe hazırız." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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