İsrail'deki Türkiyeliler Birliğinden İdlib şehitleri için taziye mesajı - Son Dakika

İsrail'de yaşayan Türkiye asıllı Musevilerin kurduğu İsrail'deki Türkiyeliler Birliğinin Başkanı Ovi Roditi Gülerşen, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı.
Gülerşen, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Şubat'ta İdlib'de düzenlenen saldırıların İsrail'de yaşayan Türkiyelileri derinden üzdüğünü belirtti.
Dünyada ve bölgede barışın, kardeşliğin daim olmasını ümit ettiklerini vurgulayan Gülerşen, "Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileriz. Türk milletine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.