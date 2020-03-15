İsrail'deki

Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vashem" Yahudi Soykırım Anıt Müzesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kapatıldı.

Yad Vashem Yahudi Soykırım Anıt Müzesi idaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Sağlık Bakanlığının son direktifleri ışığında, müzenin bir sonraki duyuruya kadar ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, kapatma kararının Kovid-19'la mücadele çerçevesinde alındığı belirtilerek, ziyaretlere yeniden açılma tarihine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı

İsrail yönetimi, dün gece Kovid-19 nedeniyle marketler, eczaneler ve bankalar dışındaki tüm ticari mekanların kapatılması kararı almıştı.

Tel Aviv yönetimi, daha önce de ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinaya alınmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.